William et Kate accueillis très chaleureusement aux Bahamas: "C'est formidable de vous avoir" (photos)

Le duc et la duchesse de Cambridge ont été accueillis aux Bahamas lors de la dernière étape de leur tournée dans les Caraïbes pour marquer le jubilé de platine de la Reine. Alors que l'ambiance était assez tendue au Bélize où ils ont dû annuler une étape à cause de manifestations et en Jamaïque qui ne souhaitent plus être sous la souveraineté de la monarchie britannique, aux Bahamas, le Premier ministre du pays leu ait offert un portrait et a déclaré que leur visite sur l'île était "attendue depuis longtemps".

Le prince William et Kate ont été accueillis par des membres de l'armée et une résidente locale de huit ans, Aniah Moss, qui a présenté au couple un bouquet de fleurs. L'avion a atterri à Nassau, New Providence, pour commencer la dernière étape de leur tournée.

Le couple royal a également eu une réunion officielle avec le Premier ministre du pays, Philip Davis, qui a transmis ses meilleurs vœux à la reine et a déclaré "C'est formidable de vous avoir tous les deux ici".