"Le Schtroumpfeur", la nouvelle attraction qui arrive bientôt au parc Plopsa Coo!

Une nouvelle attraction ayant pour thème les Schtroumpfs ouvrira le 1er juillet prochain à Plopsa Coo, a annoncé ce lundi le parc d'attractions situé à Stavelot, en province de Liège. Cette montagne russe s'appellera "Le Schtroumpfeur", avec le méchant Gargamel comme protagoniste.



En collaboration avec IMPS, le titulaire de licence mondiale des Schtroumpfs, Plopsa travaille actuellement à l'introduction entre autres du Grand Schtroumpf, de la Schtroumpfette et de Gargamel dans le parc, explique celui-ci.

C'est en fait l'attraction actuelle appelée Halvar qui sera complètement revue, aux couleurs des petites créatures bleues. Elle sera profondément rethématisée, y compris les zones d'attente, la gare et les chariots, qui auront un thème schtroumpf. Le château de Gargamel sera la pièce maîtresse de la nouvelle zone. La place située devant l'attraction sera, elle, transformée en un véritable village de Schtroumpfs après l'été. Le parc rouvrira ses portes ce week-end, à l'occasion des vacances de printemps (Pâques) et restera ouvert presque tous les jours à partir de cette date. La réservation, le Covid Safe Ticket et le masque buccal ne sont plus obligatoires, rappelle enfin Plopsa Coo.