La voix française du héros de Breaking Bad et du père de Malcolm est décédée

Derrière la voix, un visage et un parcours. Jean-Louis Faure était l’une des doublures les plus reconnaissables de la télévision pour toute une génération fan de séries. Il a en effet suivi la carrière et a été la voix française de Bryan Cranston, qui joue Walt White, le héros de Breaking Bad, et Hal, le père dans Malcom.

Il a également prêté sa voix à la série Six Feet Under et Game of Thrones.

Jean-Louis Faure est décédé ce dimanche 27 mars. Il avait 65 ans.