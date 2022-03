Hommage au prince Philip à Londres: retour sur une cérémonie très attendue (photos)

Vous avez pu suivre la cérémonie d'hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à Londres, en présence du couple royal belge.

Une messe en hommage au prince Philip, l'époux de la reine Elizabeth II d'Angleterre, s'est tenu ce matin à Londres, dans l'Abbaye de Westminster. Le prince Philip est décédé le 9 avril dernier, à l'aube de ses 100 ans. La cérémonie d'hommage a démarré à 11h45, heure locale, soit 12h45 chez nous. Le couple royal belge était présent.

Toute la famille royale a répondu présent, bien que ce matin encore le doute planait sur la venue de la reine Elizabeth II. Seul le prince Harry manquait à l'appel de cet hommage. Selon plusieurs témoignages recueillis à Londres, le prince Harry passerait presque pour le petit-fils indigne, tant cette absence est mal perçue par la population britannique.

13h25 - La cérémonie est terminée







C'est ce qui avait été annoncé: la cérémonie de commémoration pour le prince Philip a duré 40 minutes. Elle est désormais terminée.

12h45 - La cérémonie commence















Les cloches sonnent et les portes de l'abbaye se ferment. La cérémonie commence, elle va durer moins d'une heure.

12h30 - La reine Elizabeth est arrivée, escortée par le prince Andrew

Le prince Andrew, au cœur de plusieurs affaires controversées, est arrivé à l'abbaye mais il n'est pas passé par l'entrée principale comme les autres membres de la famille royale. Il a escorté sa mère la reine Elizabeth.



12h22 - La famille royale britannique arrive





Le prince Charles et son épouse Camilla ainsi que son fils le prince William et Kate Middleton viennent d'arriver à l'abbaye de Westminster... Et George et Charlottes, deux de leurs enfants sont là!

12h05 - Nos souverains viennent d'arriver sur place

Nos souverains viennent d'arriver en bus avec les autres familles royales étrangères, dont le roiWillem Alexander et la reine Maxima (Pays-Bas).













12h01 - Pour le confort de la reine, la cérémonie sera limitée à 40 minutes

Pour préserver Elizabeth, il a été décidé que la cérémonie ne durerait pas plus de 40 minutes. Comme craint par les admirateurs de la famille royale, la reine n'arrivera pas par la porte principale, la "Great West Door". Elle devra ainsi marcher moins longtemps pour rejoindre sa place.

11h59 - Le premier ministre Boris Johnson arrive, des têtes couronnées aussi









Premier ministre britannique, Boris Johnson vient d'arriver à la cérémonie en l'hommage du prince Philip. D'autres visages connus de familles royales ont été aperçus: l'archevêque de Cantorbéry Justin Welby, le médecin-chef britannique pour l'Angleterre Chris Whitt, le prince Albert de Monaco ou encore la comtesse de Mountbatten de Birmanie, Penelope Knatchbull.















11h47 - La famille royale belge arrive bientôt

Le calme s’est installé devant l’abbaye de Westminster. Les premiers invités royaux devraient commencer à arriver, dont nos souverains.

11h45 - 2000 personnes présentes au total, la reine parmi eux

Il y a aura en tout 2000 personnes présentes pour la commémoration du prince Philip. La reine a été aperçue ce matin avant la cérémonie avec son fils, le prince Andrew. C’est la première apparition de la reine depuis cinq mois.

10h58 - La venue de la reine Elizabeth confirmée

Elle a annulé ses dernières apparitions publiques et sa venue était jusqu'ici incertaine. Buckingham a confirmé qu'Elizabeth II serait bien à la commémoration de son époux le prince Philip. Dans la foule présente pour participer à la cérémonie, certains craignent que la reine n'arrive par l'arrière de l'abbaye et ne puissent la voir. Les autres membres de la famille royale arrivent par l'entrée principale.









10h53 - Le prince Harry, le grand absent de l'événement

Le prince Harry est le grand absent pour cet événement. Il est seul membre de la famille royale britannique à manquer l’hommage à son grand-père.

10h35 - Les Britanniques soutiennent la famille royale

Dans la foule autour de l’abbaye de Westminster, on peut apercevoir des Britanniques venus soutenir la famille royale et commémorer le prince Philip. Parmi eux, Joseph, tout d’Union Jack vêtu!







10h30 - La reine Elizabeth n'est toujours pas là



La reine fera-t-elle le déplacement pour commémorer son défunt époux? C'est la question qui hante les esprits ce mardi matin devant abbaye de Westminster où elle n'a toujours pas été aperçue. La presse britannique est suspendue à la venue - ou pas - de la reine.



10h26 - 500 personnes déjà présentes

L'hommage au prince Philip va bientôt commencer. On compte déjà 500 invités du monde associatif présentes devant l'abbaye de Westminster





9h45 - Le prince Andrew sera présent à l'hommage



Le prince Andrew, dans la tourmente médiatique, bien présent à l'homme rendu à son père ce mardi matin. Le duc d'York figurait sur la liste des invités, mais sa présence a finalement été incluse dans le programme de la journée, a annoncé Buckingham Palace.

Ce sera sa première apparition publique depuis l'enterrement de son père. Le prince est persona non grata depuis l'action en justice à son encontre pour agression sexuelle envers Virginia Giuffre, mineure au moment des faits. Des poursuites abandonnées récemment après un règlement financier. Le prince Harry et sa femme Meghan ne seront pas présents, le couple disant ne plus se sentir en sécurité au Royaume-Uni.

4h06 - La reine Elizabeth II est attendue à cette cérémonie

Après une série d'annulations pour problèmes de santé, la reine Elizabeth II est attendue mardi pour sa première grande sortie publique depuis des mois pour une cérémonie religieuse en hommage à son défunt époux le prince Philip.

Alors que ses services ont jusqu'alors laissé planer le doute sur sa présence, la monarque, qui fêtera ses 96 ans en avril, figure sur le programme publié par le palais de Buckingham de l'hommage rendu à partir de 10H30 GMT à celui qui fut son époux et son "roc" pendant 73 ans.