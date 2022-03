"Everybody loves Chris": l'artiste JR affiche son soutien à l'humoriste Chris Rock giflé par Will Smith

Difficile d'être passé à côté ce lundi: pendant la cérémonie des Oscars qui a eu lieu ce dimanche 27 mars, Will Smith a giflé l'humoriste Chris Rock après une blague déplacée sur le physique de sa femme malade.

L'image a fait le tour du monde et nombreux ont été les soutiens envers Will Smith malgré la violence de son geste. Certains internautes ont, eux, salué la patience et le sang froid de Chris Rock qui est resté digne malgré l'agression.

Ce lundi 28 mars, l'artiste engagé JR a pris parti pour la non-violence et a diffusé une affiche à l'effigie de l'humoriste, avec laquelle Chris Rock lui-même a pris la pose. En légende, sur Instagram: "Everybody loves Chris", un clin d’œil à la série américaine retraçant son enfance et nommé Everybody Hates Chris, "Tout le monde déteste Chris" en français.