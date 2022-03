Hommage au prince Philip: le prince Harry, grand absent de la cérémonie et de l'espace médiatique

On s’en doutait déjà mais la réalité a d’autant plus ému le peuple britannique: le prince Harry n’était pas présent lors de la cérémonie de commémoration au prince Philip, son grand-père.

Expatrié aux Etats-Unis avec sa femme Meghan Markle, le prince de Sussex s’est retiré en 2020 de ses fonctions royales pour vivre une vie indépendante… Ce qui lui a fait perdre de nombreux avantages, comme la protection policière à laquelle il avait le droit auparavant.

Malgré plusieurs réclamations, il a été refusé à Harry de récupérer cette protection policière, ce qui l’empêcherait de revenir au Royaume-Uni, puisqu’il s'y sentirait en insécurité. Harry regrette amèrement de ne pouvoir "retourner chez lui" mais il indique être la victime de nombreuses menaces lorsqu’il annonce un retour sur ses terres.



Harry, grand absent de la cérémonie, donc, mais également de l’espace médiatique. Certes retiré des réseaux sociaux pour éviter toute forme d’harcèlement depuis qu'il vit outre-Atlantique, Harry a l’habitude de faire des apparitions médiatiques par le biais de journaux ou de magazines.

Mais on ne l’a pas vu ni lu pour s’exprimer sur l’événement qu’il a raté ce matin. La dernière fois qu’il avait évoqué le sujet date d’un discours à Noël 2021. "Depuis le décès mon regretté Philip j'ai tiré beaucoup de réconfort des marques d'affection que l'on m'a témoignées, a-t-il indiqué à l’époque. Son sens du service, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à trouver des raisons de se réjouir dans toutes les situations étaient irrépressibles. Son regard malicieux était présent jusqu'à la fin de sa vie. Mais la vie, bien sûr, s'achève un jour et bien qu'il nous manque cruellement je sais qu'il aurait voulu que nous passions des fêtes tous ensemble, réunis, et très chaleureuses.”