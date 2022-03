Ce phare abandonné sur son île privée est à vendre pour 5,8 millions d'euros (vidéo)

C'est un endroit qui peut renverser votre imagination. Logé sur un rocher, au large de la côte nord-ouest de l'Oregon, aux Etats-Unis, le phare de Tillamook Rock, surnommé "Terrible Tilly" est à vendre pour 6,5 millions de dollars.

Complètement isolé de la côte, où les débarquements en bateaux sont impossibles et les conditions météorologiques extrêmes, ce phare connu comme l'un des endroits les plus isolés du monde défie tous les dangers... et l'humidité.

Le phare de Tillamook Rock, a été construit en 1881 pour guider les navires lors de leur périlleux voyage océanique vers le fleuve Columbia. Il a joué un rôle essentiel dans le développement de la construction navale du nord-ouest du Pacifique et de la Seconde Guerre mondiale, nous renseigne le site OregonLive.

Les équipes qui ont été les premières travailler dans ce phare où il faisait froid et humide l'ont très vite surnommé "Terrible Tilly" faisant référence aux grands dangers auxquels elles devaient faire face.

L'endroit s'est fort détérioré. De nombreuses destructions ont eu lieu au fil des décennies. De violentes tempêtes ont arraché des morceaux de l'île puis projeté des rochers sur le bâtiment. Les lions de mer ont franchi la porte d'entrée du bâtiment et l'eau de mer a souvent inondé la tour principale.

En 1973, George Hupman, un cadre new-yorkais de General Electric, qui souhaitait une retraite estivale, l'a racheté. Hupman y a apporté un générateur et a nettoyé les excréments d'oiseaux, mais après quelques visites, il a vendu le rocher.

En 1980, des investisseurs ont payé 50.000 dollars pour racheter le phare en détérioration. Mimi Morissette est une des promoteurs immobiliers qui a souhaité en faire quelque chose. Elle décrit que le phare n'a pas d'eau douce, d'égout, de lumières ou d'endroit où atterrir. Elle y a créé un endroit funéraire capable de recevoir 300.000 urnes.

"Je ne sais pas quelle conscience nous avons après la mort, mais s'il y a une quelconque conscience, je ne peux pas penser à un endroit plus beau ou plus romantique. On peut y apercevoir au loin les côtes de l'Oregon. De plus, la faune qui y passe est incroyable", décrit-elle.

La propriété privée de Tillamook Rock, qui fait partie de l'Oregon Islands National Wildlife Refuge, n'est accessible qu'en hélicoptère et avec l'autorisation des propriétaires. Elle est à vendre pour 6,5 millions de dollars, soit 5,8 millions d'euros.