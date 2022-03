"Wow": Nagui découvre qu'il a changé la vie d'une candidate de N'oubliez pas les paroles

Sandy, une ex-candidate de N'oubliez pas les paroles a revu Nagui le 28 mars. Elle est venue pour participer une nouvelle fois à l'émission. Elle a raconté que son premier passage en 2020 avait changé sa vie.



"Quand je suis venue, vous m'aviez lancée des petites piques. Vous me disiez que je fumais et que j'arrêtais que lorsque je dormais parce que je vous avais dit que j'avais beaucoup arrêté et beaucoup repris. Du coup, j'ai arrêté de fumer", a-t-elle confié. Une annonce qui a fait plaisir à l'animateur qui a félicité la candidate.



"Bravo à vous surtout ! C'est vous qu'il faut féliciter", a dit Nagui.



"Mon porte-monnaie vous remercie! Pour de vrai ! C'était 400 euros par mois", a précisé la candidate.



"Wow ! Et bien, c'est une jolie augmentation ! On s'approche des 4 800 euros par an dans cette histoire", a mâché l'homme. Sandy a également partagé une autre nouvelle... Elle est enceinte.

Pour voir la vidéo, cliquez ICI.