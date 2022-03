La danse langoureuse de Matt Pokora et Christina Milian sur la piste de danse (vidéo)

Christina Milian et Matt Pokora ont mis le feu sur la piste de danse. Les deux stars, de retour à Los Angeles, ont passé une soirée sans leurs enfants. Les amoureux assistaient à la soirée d'anniversaire de l'entrepreneur Umar Kamani qui célébrait son 34e anniversaire.



"Maman et papa sont de sortie", a écrit le chanteur français sur Instagram en légende d'une photo de lui et de son épouse.



Une vidéo de la soirée a été publiée sur les réseaux sociaux pour le plus grand bonheur des fans.



Dans l'extrait, on peut voir Christina Milian, micro en main, en train de chanter son tube Dip It Low. La chanteuse s'approche alors de son chéri et danse avec lui devant les prestigieux invités.