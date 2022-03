Le nouveau métier surprenant de Laeticia Hallyday

Laeticia Hallyday se lance dans une nouvelle carrière... La veuve de Johnny Hallyday devient productrice de musique. La femme de 47 ans aide la chanteuse Agathe Robert a lancé son premier single.



Le 26 mars, l'artiste de 21 ans a partagé une vidéo des coulisses de sa chanson "SI tu savais" sur son compte Instagram. On la voit aux côtés de Laeticia Hallyday.



Agathe Robert, étudiante en 3e année de pharmacie, a participé à un concours de chant en août 2021. Grâce à cette compétition, elle a gagné des places pour le concert hommage à Johnny, mais aussi la possibilité d'enregistrer un single. La jeune femme a envoyé sa vidéo. "Je suis tombée des nues quand on m'a dit que j'allais être sur scène à Bercy. En plus, on m'a dit quelque chose du type : 'C'est pour mardi prochain'", a expliqué la chanteuse à France 3 Régions. En septembre 2021, Agathe Robert a chanté devant des milliers de fans de Johnny Hallyday. Elle a pu chanter cinq titres du rockeur.



Devenue sa productrice, Laeticia Hallyday aide l'artiste qui souhaite sortir son premier single.