O.J. Simpson donne son avis sur la "GIFLE" des Oscars: la vidéo devient virale

O.J. Simpson s'est exprimé sur la fameuse gifle de Will Smith lors de la cérémonie des Oscars 2022, affirmant que même s'il pense que l'acteur a eu "tort", il comprend "le sentiment". L'ex-joueur professionnel de football américain a fait part de ses réflexions mardi dans une vidéo qui est devenue virale depuis lors, enregistrant plus d'un million de vues mercredi.



Pour rappel, c'est une plaisanterie de Chris Rock sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, atteinte d'alopécie - une maladie provoquant une importante chute de cheveux, dont elle a révélé souffrir voici quelques années - qui avait déclenché l'esclandre. Will Smith était soudainement monté sur scène et avait giflé Chris Rock sous l'oeil médusé des célébrités et des téléspectateurs. L'acteur de 53 ans lui avait hurlé: "Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche!" une fois de retour à son fauteuil.



O.J. Simpson a partagé son opinion sur cette agression. "Hé, écoutez, c'était malheureux", a dit l'homme de 74 ans sur Twitter. "Je pense que Will a eu tort".



Néanmoins, l'ex-sportif a dit qu'il "comprenait le sentiment", expliquant: "Dans ma vie, j'ai traversé beaucoup de merdes et j'élevais deux jeunes enfants, et tous les humoristes du pays avaient un numéro d'O.J., et ne pensez pas que je ne voudrais pas gifler quelques-uns de ces types."



O.J. Simpson faisait probablement référence aux sarcasmes qui ont circulé dans le "Saturday Night Live", les talk-shows de fin de soirée et partout ailleurs dans les années 90 pendant son procès pour les meurtres de son épouse Nicole Brown Simpson et de Ronald Goldman - accusations pour lesquelles il a finalement été acquitté.



Cependant, au bout du compte, Simpson estime qu'"il faut accepter que c'est de l'humour".



"Je ne pensais même pas que la blague de Chris Rock était si flagrante que ça (...) Je pensais que c'était une blague à moitié pas drôle".



O.J. Simpson a affirmé que s'il avait fait le même coup que Will Smith après son arrestation à Las Vegas en 2007 pour vol à main armée, il aurait été emprisonné à vie sans possibilité de libération conditionnelle.



Il n'est pas la seule célébrité à condamner l'attaque de Smith contre Chris Rock. Parmi les autres critiques récentes, on compte Jim Carrey, Zoë Kravitz et Amy Schumer.



L'Académie "bouleversée et indignée"



L'Académie des arts et des sciences du cinéma (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) prendra "les mesures appropriées à l'encontre de M. Smith", a-t-elle annoncé dans une lettre adressée à ses membres et relayée par le magazine Variety.



"Comme le prévoit la loi californienne concernant les membres d'organisations à but non-lucratif telles que l'Académie, et la déontologie, cette affaire doit suivre un processus officiel qui prendra plusieurs semaines", peut-on lire dans la lettre envoyée après l'incident entre Will Smith et Chris Rock.



Dans cette missive, l'organisation se dit également "bouleversée et indignée". "La diffusion dimanche de la 94e cérémonie des Oscars devait être une célébration des nombreuses personnes de notre communauté qui ont accompli un travail incroyable au cours de l'année écoulée. Nous sommes en colère et indignés que ces moments aient été éclipsés par le comportement inacceptable et malvenu d'un nominé sur scène."