Les proches de Bruce Willis annoncent qu'il est malade: "C'est une période très difficile pour notre famille"

Bruce Willis va "s'éloigner de la carrière qui a tant compté pour lui", a annoncé sa famille dans une déclaration commune sur les réseaux sociaux mercredi.

Le célèbre acteur de films d'action Bruce Willis, 67 ans, met fin à sa carrière en raison de "problèmes de santé", notamment des troubles du langage, a annoncé mercredi sa famille.



"À tous ceux qui soutiennent Bruce, nous tenions à vous informer que notre cher Bruce a eu des problèmes de santé et qu'il a récemment été diagnostiqué comme souffrant d'aphasie, ce qui a un impact sur ses capacités cognitives. En conséquence, et après mûre réflexion, Bruce s'éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui", on écrit les membres de sa famille sur Instagram.

"C'est une période très difficile pour notre famille et nous apprécions énormément votre amour, votre compassion et votre soutien continus. Nous traversons cette épreuve en tant que famille unie et forte, et nous voulions impliquer ses fans car nous savons à quel point il compte pour vous, comme vous comptez pour lui. Comme Bruce le dit toujours, "Live it up" et ensemble nous avons l'intention de le faire. On vous aime, Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel, & Evelyn". Cette annonce est un choc pour les fans de l'acteur de 67 ans.





Qu'est-ce que l'aphasie? "C’est un trouble de la communication qui peut se manifester dans l’expression et/ou la compréhension orale ou écrite. Le langage oral, la lecture, l’écriture et les gestes peuvent être perturbés", peut-on lire sur le site du CHUV, service de neuropsychologie et de neuro-réhabilisation en Suisse.



Elle est causée par "une lésion des zones spécifiques du langage, qui se situent dans le cerveau. Toute personne souffrant d’une atteinte cérébrale, avec une certaine acquisition du langage, peut devenir aphasique (à ne pas confondre avec les troubles du développement du langage, appelés "dysphasies")".



Son origine peut être un "accident vasculaire (infarctus (attaque), rupture d’anévrysme), une blessure (accident de la route, par exemple) ou encore une masse étrangère pathologique (tumeur)".