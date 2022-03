Perdu en plein milieu de la campagne flamande, un distributeur automatique de... pommes de terre (photos)

A 1h30 de Bruxelles se trouve un distributeur automatique un peu particulier. Ouvert 24h/24 et 7j/7, cette machine vend des pommes de terre! Qui n'a pas déjà eu envie de faire des frites à 2h du matin ?

Dans la campagne flamande, un distributeur automatique ouvert 24h/24 vend... des pommes de terre! C'est dans le petit village en ruines de Wijtschate que se trouve ce distributeur un peu particulier. Et dans les villages alentours, on peut aussi trouver des machines qui vendent des fraises, des oignons, ou encore, du pain.



© Atlas Obscura

Ainsi, pour 4 euros, vous pourrez repartir avec 10kg de patates et remédier à votre envie nocturne de frites. Un concept novateur puisque les produits viennent directement de petits producteurs locaux. Déjà présents en Ecosse et en Allemagne, ces distributeurs facilitent la vie des villageois. Et proposent une activité insolite pour les touristes.





© Atlas Obscura