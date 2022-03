La doublure de Bruce Willis témoigne: "Parfois, lorsque vous lui parliez, il semblait simplement distrait"

Stuart F. Wilson, est la doublure officielle de l'acteur américain Bruce Willis. Il a travaillé à ses côtés pendant 17 ans. Le double cascadeur a expliqué au Daily Mail que ces derniers mois l'acteur a soudainement commencé à "changer", avant que sa famille ne révèle au monde entier qu'il avait reçu un diagnostic d'aphasie.

Stuart F. Wilson a expliqué qu'il avait remarqué depuis de nombreuses années que la star de Die Hard, âgée de 67 ans, avait des pertes de mémoire: "Et puis, cela est vite devenu évident que c'était plus que de simples oublis".

Et de décrire: "Parfois, lorsque vous lui parliez, il semblait simplement distrait et nous pensions que cela ne voulait rien dire, mais vous vous demandiez s'il se passait d'autres choses. Être avec quelqu'un autant, vous voyez les changements. De toute évidence, nous savions qu'il se passait d'autres choses à un moment donné. Nous l'avons réalisé parce qu'il a confié qu'il était testé pour différentes choses, mais à l'époque nous ne savions pas exactement de quoi il s'agissait.

Wilson a également déclaré au Sun qu'il savait qu'une annonce allait être faite sur l'état de santé de l'acteur hollywoodien, tôt ou tard.

Wilson a travaillé avec Bruce pour la dernière fois en décembre, et il a également vu l'acteur ce mois-ci pour dîner ensemble, l'acteur était visiblement plus mince.

Une source anonyme a déclaré au magazine Page6 que la capacité cognitive déclinante était un secret de polichinelle à Hollywood, car l'acteur avait à plusieurs reprises rencontré des problèmes sur les tournages de ses films.

"Tout le monde le savait, les acteurs et l'équipe", a déclaré la source anonyme, ajoutant que Willis "utilisait des écouteurs qui lui soufflaient ses répliques,, et qu'il "était de plus en plus difficile de l'avoir à l'écran". Le célèbre acteur peut même être vu dans une scène de son nouveau film American Siege, qui a été tourné en 2020, portant une oreillette. C'était deux ans avant l'annonce par la famille que Willis était aphasique.

Les films devaient en fait être réalisés plus près de l'endroit où Willis résidait avec sa famille – qui, selon la source, s'occupait de l'acteur – pour faciliter les productions.

Les producteurs avaient recours à des doublures pour réduire au maximum le temps de travail de Bruce Willis, l'acteur ne tournant que 3 jours par semaine sur un plateau.

La source a déclaré: "Cela devenait très évident qu'il avait des problèmes… Il ne pouvait plus être acteur."