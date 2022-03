Meghan Markle et Harry présents au mariage du fils de David et Victoria Beckham? Les spéculations se multiplient

Alors que le prince Harry n'a pas souhaité assister "pour des raisons de sécurité" au service commémoratif de son grand-père le prince Philip, qui avait lieu mardi à Londres en présence de la famille royale et des têtes couronnées étrangères, son nom et celui de son épouse sont pourtant bien cités parmi les invités qui devraient assister au mariage de Brooklyn Beckham. Le fils aîné de David et Victoria se marie ce 9 avril en Floride avec l'actrice américaine Nicola Peltz.

Selon le journal du Sun, les spéculations selon lesquelles les Sussex assisteront à cette grandiose fête le week-end prochain se multiplient. Eux-mêmes avaient invité les Beckham lors de leurs noces royales en mai 2018.

La Spice Girl, Mel B, a révélé que Victoria et David Beckham avaient choisi d'inviter leurs propres amis à la célébration. Mel B. sera d'ailleurs présente avec sa mère.

Le couple des Beckham est proche de celui des Sussex. Le prince Harry et David Beckham entretiennent une amitié de longue date. Le joueur de football retraité a toujours été très élogieux envers le prince Harry. En février 2020, David avait parlé de sa relation avec le prince Harry, le qualifiant "d'incroyable". "Nous l'aimons. Il est incroyable. Je suis fier de le voir grandir en tant qu'individu et devenir cette personne que tout père veut être", avait-t-il déclaré.