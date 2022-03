En robe transparente, et son baby bump apparent, Rihanna fait sensation à la soirée de Jay-Z après les Oscars (photos)

Depuis qu'elle est enceinte, Rihanna multiplie les apparitions. Baby bump apparent, elle a de nouveau fait sensation à l'after party des Oscars organisée par Jay-Z. Icône de la mode, Rihanna a osé la robe transparente.

Rihanna a de nouveau fait une apparition remarquée. Cette fois-ci, la chanteuse de 34 ans a opté pour une robe noire en tulle transparent, laissant apparaître son baby bump de plus en plus arrondi, pour se rendre à l'after party des Oscars organisée par Jay-Z à Los Angeles. Et ses fans ont été ravis: "Déesse", "Irréelle", "Magnifique maman", peut-on lire dans les commentaires de sa publication Instagram, déjà likée plus de 7 millions de fois.

Depuis le début de sa grossesse, Rihanna ne cesse d'apparaître dans des tenues toutes plus osées les unes que les autres. Ainsi, au début du mois, elle était apparue tout de noir vêtue, enrobée dans une robe quasiment intégralement transparente et d'un grand trench. Une arrivée fracassante à la Fashion Week qui avait largement fait réagir sur les réseaux sociaux.