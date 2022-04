Comment Will Smith a changé la vie de Bruce Willis grâce à ce conseil précieux

Pour la plupart des couples, le divorce signifie la fin d'une relation amoureuse et -dans le meilleur des cas- un effort pour être civilement correct l'un envers l'autre et ce, pour le bien-être des enfants.

Mais Bruce Willis et Demi Moore ont prouvé qu'il y avait une exception à cette règle. Vingt ans après leur séparation, ils sont plus proches que jamais. L'incroyable amour entre les ex d'Hollywood a en effet encore été prouvé mercredi, lorsque la famille recomposée a publié une déclaration commune sur la santé fragile de l'acteur de "Die Hard".

Cette annonce publique a été signée par l'épouse actuelle de l'acteur, Emma Heming Willis, mais aussi par son ex-femme Demi Moore et leur cinq enfants.

Ce message émouvant publié simultanément sur les comptes officiels d'Instagram de Demi Moore et d'Emma Willis, reflète le lien unique entre la star, sa femme et son ex-femme, qui l'ont tout simplement appelé "notre bien-aimé Bruce" et se sont décrits comme une "unité familiale forte".

Deux mariages et 5 filles

Pour rappel, l'acteur s'est séparé de Demi Moore, 59 ans, en 1998, après 11 ans de mariage. Le couple a eu 3 filles: Rumer, 33 ans, Scout, 30 ans et Tallulah, 28 ans.

En 2009, Bruce a épousé la modèle britannique, Emma Hemming, âgée de 43 ans, avec laquelle il a eu deux filles: Mabel, 9 ans, et Evelyn, 7 ans.

Bruce et Demi entretiennent une relation hors du commun, assistant aux mariages de l'un et l'autre et partant même en vacances ensemble. Le couple a même passé le premier confinement de la pandémie du coronavirus ensemble avec leurs filles.

Et si tout cela est possible, c'est grâce à l'intervention de... Will Smith.

L'intervention de Will Smith dans les "heures sombres"

En 2007, dans une interview accordée au magazine Playboy, Bruce Willis a admis qu'il était initialement très jaloux de la nouvelle romance de Demi avec l'acteur Ashton Kutcher. Et que Will Smith a joué à ce moment-là un rôle déterminant dans sa vie. Il a livré un discours d'encouragement à Bruce Willis, lui sommant de mettre sa jalousie de côté et faire passer ses filles en premier.

"Pendant des heures très sombres, il m'a dit: "Mec, tu dois faire tout ce qu'il faut pour réunir les enfants, les nouveaux conjoints et ta future petite amie. Vous devez montrer à vos enfants que tout va bien". Les mots forts de Will Smith ont eu l'effet d'un électrochoc: "C'était comme si une lumière s'était allumée. Ding. Alors Will, merci", a conclu Bruce Willis.

De son côté, la deuxième épouse de Bruce Willis, Emma Hemming avait confié qu'au début, elle avait trouvé étrange de rencontrer l'ex de son époux, mais que dès la première rencontre, elle avait trouvé que les moments passés avec Demi étaient "amusants, naturels et sans prise de tête".