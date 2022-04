Dans Mariés au premier regard, le détail qui fait littéralement craquer Nathalie: "Je pleure pour deux choses"

Le voyage de noce de Nathalie et Mickaël touche à sa fin et, après une lourde discussion, les deux époux ont décidé de rester définitivement amis et d'ôter leurs alliances.

C'est au moment où les choses se détendent un peu entre Mickaël et Nathalie que cette dernière décide d'ouvrir un cadeau que ses demoiselles d’honneur lui ont offert avant le mariage... Et qui fait forcément écho à la situation délicate dans laquelle se trouve la jeune mariée.

Caché dans une enveloppe, notre Flamande ne devait ouvrir son cadeau qu'une fois le mariage passé. Au bord de la mer, Nathalie décide donc de découvrir ce qui se trouve cette enveloppe: il s'agit d'une photo de ses amies - et demoiselles d'honneur - pendant les essayages de robe pour le grand événement. Derrière cette photo, un adorable petit mot... Un cadeau qui touche profondément Nathalie et qui la fait littéralement fondre en larmes. "Je pleure pour deux choses", indique-t-elle face caméra. "Je suis émue de ce cadeau mais aussi parce qu’avec Mickaël ça n’a pas été comme ça devait aller..."

Les larmes séchées, Nathalie s’auto-analyse comme ayant eu "un trop plein d’émotions". "Je suis positive, mais c’est quand même une expérience difficile, même si maintenant on s’entend bien aujourd’hui avec Mickaël." Continue-t-elle d'y croire malgré tout? Réponse dans la suite de l'émission.