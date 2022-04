Florent Pagny atteint d'un cancer: Aël, sa fille, donne des nouvelles

Le 25 janvier dernier, le chanteur Florent Pagny annonçait sur son compte Instagram dans un clip vidéo qu'il souffrait d'un cancer du poumon et que, pour se soigner, il devait annuler sa tournée.

Après une apparition remarquée à un concert de soutien pour les réfugiés ukrainiens diffusé à la télévision française, le chanteur se concentre désormais sur sa guérison entouré des siens: son épouse Azucena et ses deux filles, Inca (24 ans) et Aël (22 ans). Cette dernière, étudiante à la prestigieuse école Parsons d'art et de design de New York, a réalisé dans une story sur Instagram une séance de questions/réponses avec ses followers. Durant cette séquence, elle a donné des nouvelles de son célèbre papa.

A la question: "Comment va ton papa?", la jeune femme a répondu: "Tout va bien", en partageant une vidéo d'elle accompagnée de son père et de sa mère en train de manger une glace dans une petite rue pittoresque. De quoi faire plaisir aux nombreux fans de l'interprète du titre "Savoir aimer".