Pourquoi le TikTokeur qui twerk dans une église a-t-il supprimé sa vidéo? "Je ne m'excuse clairement pas"

Dans cette vidéo, postée il y a environ un mois, on voit le TikTokeur suivi par plus de 175 000 personnes twerker en crop top dans une église. Un tollé incroyable qui a valu au jeune homme de nombreuses insultes, menaces, et passages dans l'émission de Cyril Hanouna TPMP pour s'en justifier.

Malgré la résistance et le refus de se plier à l'influence médiatique (en postant notamment des vidéos de plus en plus provocatrices), Benjamin LeDig a finalement supprimé cette vidéo polémique. A-t-il baissé la garde? Pas vraiment, même s'il expliquait il y a un poignée de jours encore qu'être "la personne la plus détestée de France, ce n'est pas fun".



Dans une vidéo diffusée sur TikTok, il explique son geste. "Un nouveau procès s'ouvre pour moi dans quelques jours. Je le répète pour pas qu'il y ait de confusions: malgré le fait que j'ai supprimé cette vidéo, je ne m'excuse clairement pas malgré toutes les menaces qu'on a pu me faire. Avant d'être un TikTokeur, un étudiant ou n'importe qui d'ailleurs, on doit répondre de nos actes devant la justice (...) Si lors de mon jugement, lors de mon procès, accompagné de mes avocats, quand je répondrai de mes actes devant le juge et que sa décision en se référant à ses textes de loi est que ma vidéo n'est pas ostentatoire comme me l'accuse le curé, ma vidéo réapparaîtra sur mon compte." Il rappelle ensuite que dans un état laïque, se moquer d'une religion, "ce n'est pas illégal".

Benjamin LeDig n'a pas précisé la date de cette audience.