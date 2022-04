Les ministres de l'Energie qui s'embrassent langoureusement sur une fresque à Anvers: voici pourquoi

Une image choc pour ouvrir le dialogue : le fournisseur d'énergie Bolt est à l'origine de cette campagne un peu particulière.

Cette fresque saisissante a fait son apparition il y a quelques jours sur la place Léopold à Anvers. Elle montre un baiser entre la ministre fédérale de l’Energie, Tinne Van der Straeten, et son homologue flamande, Zuhal Demir, alors que les deux femmes sont fermement opposées sur le dossier du nucléaire.

Il s’agit de la nouvelle campagne choc du fournisseur d’énergie Bolt qui espère ainsi faire tomber les barrières entre les gouvernements. Le but? Qu’ils collaborent ensemble afin d'élaborer une politique climatique solide et durable.

Cette fresque fait ainsi référence à la célèbre photo du baiser fraternel communiste entre le dirigeant soviétique Leonid Brejnev et l'ancien président de la RDA Erich Honecker en 1979. Et au graffiti sur le mur de Berlin qui en découle, avec la légende : "Mon Dieu, aide-moi à survivre à cet amour mortel". Pour l'occasion, même la légende a été adaptée: "Mon Dieu, aidez-nous, ensemble, à surmonter cette crise climatique".

Zuhal Demir, a été la première a réagir sur Twitter, écrivant: "Le baiser fraternel communiste est rarement une bonne nouvelle pour le peuple. J'espère que notre coopération sera fondée sur les faits et le bon sens et non sur la base de l'amour idéologique. Toujours est-il que c’est une belle campagne 'l'amour c'est l'amour'".

Tinne Vanderstraeten a ensuite à son tour répondu : "Je partage avec @boltenergie l'urgence d'une politique climatique ambitieuse. Une coopération intense est cruciale". Puis elle a fait un clin d'oeil à son homologue flamande: "Vous pouvez compter sur ma passion mais restons professionnels", a-t-elle écrit accompagné d'un emoji en forme de bisou.