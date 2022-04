Nabilla dévoile son secret beauté… Et ce n’est pas très naturel!

Quand on regarde les photos de Nabilla, on peut constater qu’elle a une peau impeccable et particulièrement lisse. Oui, elle est jeune, oui, elle a sûrement les moyens de s’acheter des cosmétiques de qualité, mais il n’y a pas que ça et c’est en story ce samedi 2 avril que Nabilla dévoile son secret.

Dans une de ses images éphémères, on voit effectivement la star de téléréalité subir une "dermalinfusion silkpeel", une technique pour rajeunir la peau et traiter l’acné qui consiste, à l’aide d’une machine spéciale, à stimuler par abrasion la production de collagène et d’élastine sous la peau. Une pratique onéreuse (150€ en moyenne la séance, plusieurs séances nécessaires) et peu connue en France que Nabilla fait à Dubaï, où elle vit.