Izzie Rodgers, l’influenceuse qui casse les codes et qui a fait de ses imperfections une signature

On s’éloigne de plus en plus des canons de beauté figés et lissés. Aujourd’hui, les podiums de mode s’ouvrent aux rondes, les physiques atypiques sont plus regardés, le dictat de la maigreur est moins omniprésent… Et heureusement!

Cette réalité, Izzie Rodgers l’a bien comprise et a décidé de la creuser un peu plus encore. Cette influenceuse dénonce à travers ses publications Instagram l'hypocrisie des photos, des retouches et les filtres qui cachent la vérité et les tourne en dérision (les fameux "Instagram vs reality").

Elle qui indique "explorer son amour-propre" assume totalement son corps, ses petits bourrelets, l’acné qui lui recouvre le visage, bref ses imperfections de vraie jeune fille. Régulièrement, elle pose dans des tenues légères qui laissent transparaître une image sans complexe. Et ça fait du bien!



Le message d’Izzi Rodgers? Assumons-nous ! Et il est déjà passé pour 194 000 followers sur Instagram.