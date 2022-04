En plein débat sur l'identité sexuelle au Royaume Uni, un député conservateur annonce être trans

"Il est temps". C'est ainsi que Jamie Wallis a introduit son annonce diffusée le 30 mars sur les réseaux sociaux. Ce député conservateur britannique de 37 ans a tenu à partager cette information suite à un harcèlement et une humiliation subie sur son origine sexuelle: il a été victime de chantage suite à un piège sur une application, qui lui demandait une rançon contre la diffusion de sa "vérité".

Alors Jamie Wallis a pris les devants et a décidé d'assumer qui il était dans un témoignage écrit: "Je suis trans. Ou pour être plus précis, je veux l'être. On m'a diagnostiqué une dysphorie de genre et je me sens comme ça depuis que je suis très jeune".

Cette annonce arrive également au coeur d'une polémique alimentée par certains conservateurs qui estiment que les personnes trans bénéficient d'un trop-plein de droits et de positions excessives dans la société.

Une partie du gouvernement britannique espère légiférer pour interdire les thérapies de conversion qui prétendent modifier l'orientation sexuelle.