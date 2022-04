Élections présidentielles en France: les stars se positionnent sur leur candidat préféré

Il reste quelques jours avant le premier tour des élections présidentielles en France. Douze candidats, douze programmes et des millions de citoyens appelés aux urnes.

Parmi eux, évidemment, des célébrités. Dont certaines n’hésitent pas à se positionner et publiquement. Alors, qui vote qui ?

La chanteuse Princess Erika a clairement affiché son soutien à Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux. "Ce matin, mon chauffeur de taxi me dit qu’il votera #JeanLucMelenchon […] je lui affirme que notre candidat sera au deuxième tour", a-t-elle écrit courant mars sur Twitter. Et l’Insoumis ne séduit pas que Princess Erika. Lors de son meeting à Marseille le 27 mars, l’actrice Sophie de la Rochefoucauld, Caroline Evenot dans Plus belle la vie, est apparue. Cette dernière a elle aussi affiché son soutien à l’homme politique et a dénoncé au passage l’arrêt de la série qui engendrerait la suppression de "plus de 600 emplois directs". Le chanteur Bernard Lavilliers a également indiqué qu’il voterait pour Jean-Luc Mélenchon. Interrogé dans l’émission Sept à Huit, il a précisé que cela n’était "pas forcément de gaieté de cœur", puis a précisé: "Je l'aime bien, je le connais bien, on s'engueule tout le temps. C'est un cabotin atomique qui me tape sur les nerfs".

Benjamin Biolay, lui, donnera sa voix à Anne Hidalgo, candidate PS désaimée pour ces élections. Engagé localement, il suivra son instinct de gauche. Un vote qu'a salué Anne Hidalgo sur Twitter, "touchée par l'engagement des artistes" à ses côtés.

Du côté de l'extrême gauche, Philippe Poutou peut compter sur le soutien du chanteur Renaud, qui a encore confirmé ses positions politiques ce mercredi 6 avril au micro de RTL: "Le premier tour, je choisis le candidat le plus à l'extrême gauche quasiment un 'anar', Philippe Poutou."

Valérie Pécresse a, elle, la sympathie d’Alain Delon. Dans une interview accordée à TV5 Monde, ce dernier a indiqué que la présidente de la région Ile-de-France était "la seule femme" qu’il "souhaiterait à la présidence". Un avis plus ou moins partagé par Françoise Hardy qui a indiqué que "seuls Emmanuel Macron et Valérie Pécresse" avaient "de l’intérêt" à nos confrères de Gala en janvier.

Elie Semoun a quant à lui affirmé qu’il irait voter pour Macron, "mais ce n’est pas pour ça que j’irai dans des meetings".

Sans grande surprise, Brigitte Bardot se positionne à droite toute et ne cache pas son engagement envers Nicolas Dupont-Aignant. Elle estime que son "programme politique pour la France est très bon".

L’actrice Véronique Genest s’est réjouit de la candidature d’Eric Zemmour. Elle a clairement exprimé son soutien au polémiste sur Twitter. "Je n’en peux plus de toutes les magouilles des hommes qui ont fait de la politique leur gagne pain. Je n’ai plus confiance en eux. #Zemmour2022."