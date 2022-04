Eric Zemmour viré d'un stade appartenant à la famille de Zinedine Zidane: "Il ne faut plus venir" (vidéo)

Ce samedi après-midi, après une visite de campagne à Marseille, le candidat à la présidentielle Eric Zemmour a décidé de s'octroyer un petit moment de détente sportif en jouant au football. Pour ça, il a loué le stade le Zidane Five Club d'Aix-en-Provence, le stade du frère de Zinedine Zidane.

Mais visiblement, les propriétaires du stade n'avaient pas connaissance de l'identité du locataire de leur établissement, et la venue du polémiste dans leur stade n'est pas franchement la bienvenue.

Alors qu'il jouait au foot, les gérants du stade ont débarqué pour virer Eric Zemmour et son équipe de campagne. Remontés contre leur locataire, les gérants ont demandé le départ du candidat, en expliquant: "C'est autre chose que du sport (...) On n'a pas été prévenu, il ne faut plus venir!" Eric Zemmour surpris de cette réaction leur rappelle "On l'a loué, le stade (...) On n'a pas le droit de jouer chez vous même si on finance?".

Décision sans discussion, le propriétaire du stade a promis de rembourser la location du stade, qui s'élèverait à 320€.