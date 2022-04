"Il n'a pas de limites": ce que Philippe Katerine pense de son beau-père Gérard Depardieu

Ce samedi 2 avril, le chanteur fantasque Philippe Katerine était invité sur le plateau de l’émission Clique. Il a notamment été interrogé sur son improbable et lui aussi fantasque beau-père, Gérard Depardieu.



Fidèle à lui-même, Philippe Katerine a répondu avec humour, d’abord sur la relation de ses enfants, Billy et Alfred, avec leur grand-père. "Ils s’amusent ensemble. Il adore les provoquer, leur balancer des bêtises. On croirait qu’il a 5 ans ! Gérard n’a pas de limites : tout ce qu’ils n’ont pas le droit de dire, il le répète dix fois. Je ne dis rien, ça reste rigolo", a-t-il confié à Mouloud Achour.

Plus tard dans l’interview, Philippe Katerinea a à nouveau évoqué son beau-père et l’a qualifié de "mignon", ce qui n’est pas franchement le premier mot qui viendrait à l'esprit concernant le héros des Valseuses. "Si vous observez Gérard Depardieu faire une sieste, dormir, c’est adorable. Vous craquez complètement! Les formes, la respiration… c’est quelque chose d’adorable. Si vous le voyez aussi vous dire au revoir les doigts bien écartés comme ça, c’est quelque chose de très mignon à observer. Si vous jouez au Scrabble avec lui, et que vous l’entendez tricher, c’est le summum du mignonnisme" a-t-il détaillé.

De l’ironie? Oui, sûrement, comme cela doit être souvent le cas dans cette famille atypique!