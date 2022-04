Matthieu Delormeau fond en larmes après le terrible témoignage de Sloane (de Peter et Sloane)

Il a annoncé son émotion avant même d’entendre le témoignage de son invitée: "En préparant l’émission hier, j’avais les larmes aux yeux", a indiqué Matthieu Delormeau. Rebelote en direct sur plateau de TPMP People ce samedi 2 avril.

Son invitée, Sloane, a raconté la houleuse relation qu’elle a entretenue avec Peter malgré le succès que l’on connaît avec Besoin de rien, envie de toi. Un duo glamour sur scène mais bien moins au quotidien… Et alors qu’ils étaient en couple, Peter a toujours nié leur union.

"Il était terrifiant de mensonges", a confié Sloane sur le plateau de TPMP. Avant d'enchaîner: "Il me tapait, il me battait." Des violences à répétition. "Un jour à Nice, il m'a donné un coup de tête entre les deux yeux et j'ai eu les yeux au beurre noir pendant quinze jours. J'étais dans la tournée de Michel Leeb. Et puis après, comme il a vu que j'avais les yeux au beurre noir, il me donnait des coups de tête pour ne pas que ça se voie. Après il s'est arrêté parce qu'il y a des gens qui l'ont arrêté. Et puis j'ai maigri maigri maigri, je suis tombée enceinte sans le savoir et un jour à l'hôtel, on dormait tous les deux. J'ai fait une fausse couche et il m'a laissée crever la nuit. Le lendemain matin, comme j'étais à moitié morte il m'a emmenée à l'hôpital de Cannes. Il m'a jetée aux urgences et il a dit 'Prenez-moi ce paquet, j'en ai marre'." Une histoire terrible que la chanteuse a gardé pendant 37 ans sous silence: "Le duo c'était toute ma vie (…) J'étais sous contrat donc je ne pouvais pas bouger. C'était le rêve de ma vie de réussir".

En 1985, Sloane prend son courage à deux mains et elle décide de quitter son harceleur. "Je l'ai quitté parce que je n'en pouvais plus. Je faisais 42 kilos et régulièrement j'avais les yeux au beurre noir."

Un récit terrible qui a fini par faire pleurer l’animateur. Encouragé par les chroniqueurs, Matthieu Delormeau a mis quelques minutes à se remettre de ses émotions.