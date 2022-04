Grammy Awards: les Foo Fighters remportent trois prix, une semaine après la mort de leur batteur Taylor Hawkins

Le groupe de rock américain Foo Fighters a remporté dimanche les trois Grammy Awards pour lesquels il était nommé, une semaine après la mort soudaine de son batteur Taylor Hawkins.



Aucun représentant du groupe n'est venu à Las Vegas où se tient cette année la grande fête de l'industrie musicale américaine, mais un hommage est prévu lors du gala dans la soirée.



Les Foo Fighters ont remporté les Grammys du meilleur album de rock, de la meilleure chanson rock et de la meilleure performance rock.



Le groupe, qui avait déjà remporté 12 Grammy Awards lors d'éditions précédentes, avait annoncé l'annulation de tous les concerts de sa tournée mondiale 2022 après le décès de Taylor Hawkins, 50 ans, juste avant un concert à Bogota.



Le batteur, l'un des piliers du groupe dont il faisait partie depuis 1997, est décédé fin mars dans un hôtel de la capitale colombienne. Une analyse toxicologique révélée par le parquet colombien a fait état de THC (cannabis), d'antidépresseurs et d'opiacés dans son organisme, sans donner les raisons de sa mort.



Les Foo Fighters, le groupe de Dave Grohl, l'ex-batteur de Nirvana, ont célébré leur 25e anniversaire l'année dernière et avaient récemment produit "Studio 666", un film d'horreur rock.



Des hommages ont afflué dans le monde du rock, du légendaire Ozzy Osbourne au punk Billy Idol et au guitariste de Rage Against The Machine, Tom Morello.