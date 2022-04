Grammy Awards: Lady Gaga CRAQUE et fond en larmes sur scène (vidéo)

Lady Gaga était en larmes après avoir rendu un hommage émouvant à son ami de longue date et icône des Grammy Awards, Tony Bennett. Gaga a interprété "Do I Love You" et "Love For Sale" après avoir été présentée par Bennett dans une vidéo préenregistrée lors de la cérémonie des 2022 Grammys, dimanche.

Le crooner âgé de 95 ans était absent de la soirée, car il souffre de la maladie d'Alzheimer. La légende a révélé son diagnostic en 2021 et s'est retirée de la scène quelques mois plus tard. Après son émouvante prestation - agrémentée d'un montage vidéo des deux artistes - Gaga s'est assise sur le bord de la scène et a pleuré, posant sa main sur son épaule à la place de Bennett.

L'album "Love for Sale" du couple était nommé dans les catégories "Album de l'année" et "Meilleur duo/groupe pop" et a déjà remporté le prix du meilleur album vocal pop traditionnel.

Bennett a une longue histoire avec les Grammys en remportant 20 gramophones au total ainsi qu'en recevant le Lifetime Achievement Award en 2001.

"Quand le jazz commence... cet homme s'illumine d'une manière qui est tellement magique", a déclaré Gaga à Billboard l'année dernière tout en retenant ses larmes, ajoutant que la musique peut vraiment aider les personnes souffrant de la maladie, qui affecte la mémoire et éventuellement les capacités motrices. "La musique est magique. La musique est un miracle."

La chanteuse et le crooner se sont produits ensemble pour la dernière fois durant l'automne dernier lors de la soirée One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga à New York.

Leur premier album ensemble "Cheek to Cheek" a également remporté un Grammy en 2015 pour le meilleur album vocal pop traditionnel.