Les funérailles du rappeur Goonew créent la polémique: le corps embaumé du rappeur exposé dans une boîte de nuit

La famille de Goonew64, ce rappeur de 24 ans, abattu le 18 mars dernier à Washington, a souhaité organisé des funérailles particuliers pour la star montante dont le destin a été anéanti. Les membres de sa famille ont souhaiter faire leurs adieux dans une boîte de nuit et ont mis en vedette le corps embaumé du rappeur surplombant la piste de danse. Cet enterrement surnommé "The final show" (soit en français, le spectacle final) a eu lieu dimanche.

Selon les témoins, les fans qui souhaitaient assister à cet évènement, en avaient la possibilité s'ils acceptaient de payer leur entrée. Les tickets étant vendus à 40 dollars. Des vidéos enregistrées lors de ces funérailles montrent ce qui semble être le corps de Markelle Morrow, les yeux ouverts depuis la scène. Le jeune homme arbore un sweat à capuche du designer Amiri, un jean déchiré décoré de flammes et des baskets. Sa famille lui avait également mis sa montre et une couronne en or.

De nombreux commentateurs sur Instagram ont été consternés par cet affichage macabre, le décrivant comme "étrange", "dérangeant" et "irrespectueux". D'autres, cependant, ont défendu cette décision, affirmant que c'était ce que sa famille voulait.

La direction de la discothèque a publié lundi une déclaration sur la page Instagram cherchant à se distancier de l'évènement.

Attention, les images de ces funérailles peuvent choquer les âmes les plus sensibles.