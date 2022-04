Tori Spelling marque le 50ème anniversaire de sa BFF Jennie Garth: "Tu es une soeur pour moi"

Les filles de la célèbre série des années 90', Beverly Hills 90210, ont toutes "grandi". Jennie Garth qui interprétait Kelly Taylor dans la série retraçant les frasques d'une bande d'adolescents, a passé un cap dimanche dernier en célébrant ses 50 ans. Un anniversaire mis en valeur par sa meilleure amie, Tori Spelling, qui interprétait Donna Martin dans Beverly Hills.

En effet, pour marquer le coup, Tori a partagé une photo inattendue des deux ladies dans des tenues d'aérobic.

Et de légender ce cliché: "Elle peut donner des coups de pied… Elle peut s'étirer… Elle a 50 ans!" a commenté Tori Spelling, âgée de 48 ans. "Sally O'Malley (faisant référence à son rôle dans la série Mystery Girls)… Oups, je veux dire Jennifer Eve Garth, vous incarnez vraiment un être humain où un nombre est simplement un nombre", a-t-elle poursuivi. "Tu es plus belle aujourd'hui que tu ne l'étais il y a 30 ans. Tu es une femme incroyable et inspirante. Une si grande maman. Tu es ma mentor. Je t'aime tellement. Tu es une soeur pour moi. Xo. "