Madonna: cette vidéo partagée sur TikTok qui inquiète les fans

Une vidéo TikTok partagée par la chanteuse Madonna dimanche soir lors de la cérémonie des Grammy Awards est devenue une source d'inquiétude pour les fans interpellés par cette apparition.

Madonna qui apparait dans ce clip de moins de 15 secondes, est vêtue d'un haut transparent sans soutien-gorge et de chaînes en or. L'interprète de "Like a Virgin" se penche vers la caméra pour y déposer un baiser. Les fans ont inondé la section des commentaires de questions relatives à ses lèvres extrêmement gonflées et à ses pommettes enflées. La star de 63 ans a peut-être juste usé d'un filtre vidéo.