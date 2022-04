Will Smith: l'ancien amant de sa femme Jada va sortir un livre sur leur relation secrète

Après avoir donné une gifle à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars, l'acteur américain Will Smith doit faire face à une nouvelle humiliation, selon le journal The Sun. L'acteur August Alsina, 29 ans, qui a entretenu une relation secrète avec Jada Pinkett-Smith, 50 ans, en 2020 est sur le point de signer un contrat de plusieurs centaines de milliers de dollars pour faire des révélations dans un livre sur leurs ébats amoureux.

L'épouse de l'acteur hollywoodien, Jada Pinkett-Smith, 50 ans, a admis l'année dernière qu'elle avait couché avec le musicien August Alsina, 29 ans, alors qu'elle était encore mariée à Will Smith, 53 ans, qualifiant cette aventure d'"enchevêtrement".

Les proches d'August ont révélé au tabloïd britannique que leur histoire extra-conjugale était en ce moment au centre d'une guerre d'enchères entre les éditeurs.

Une source a déclaré: "August se prépare à signer un gros contrat qui détaillera ses liaisons amoureuses avec Jada. Il a toujours soutenu que Will Smith lui avait donné la permission de coucher avec Jada, ce qu'ils ont publiquement démenti après coup. August entrera dans les détails de sa liaison avec Jada et parlera également de la façon dont il a passé du temps dans des propriétés appartenant à Will Smith alors que celui-ci se trouvait à l'étranger en tournage."