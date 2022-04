Ce grand moment de solitude vécu par Joe Biden lors de la visite de Barack Obama à la Maison Blanche (vidéo)

Barack Obama est revenu mardi à la Maison Blanche, pour la première fois depuis 2017, invité par Joe Biden à parler d'un sujet qui leur est cher à tous les deux, l'accès à la santé aux Etats-Unis.

Comme c'était à prévoir, l'ancien président et l'actuel ont rivalisé de blagues et de complicité, faisant revivre, de manière presque troublante parfois, l'époque où Barack Obama était président et Joe Biden son second.

Mais un moment assez cocasse a été rapporté sur les réseaux sociaux: celui où Barack Obama se fait saluer par le staff de la Maison Blanche et où l'actuel président se retrouve seul, victime du succès de la visite de son prédécesseur. Joe Biden semble seul, se retourne pour parler à Barack Obama qui est, lui, bien entouré.

Une vidéo devenue virale et un grand moment de solitude pour Joe Biden.