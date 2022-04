Plus belle la vie, c’est vraiment fini? Pas si sûr: "La série a un gros potentiel"

En février, l’info tombait: la série phare Plus belle la vie allait sûrement s’arrêter. En cause: la fin du contrat avec la société de production en décembre 2022, la chute des audiences et l’arrivée d’une concurrence solide (Demain nous appartient, Ici tout commence).

Mais n'y a-t-il vraiment plus d'espoir pour la survie du programme?

Xavier Gandon, directeur des antennes de TF1 a fait quelques confidences dans une interview accordée à Puremedias. "Cette marque a un gros potentiel, a-t-il indiqué. Elle est produite par une équipe très expérimentée et fédère une large communauté de téléspectateurs. Elle a donc un intérêt pour un groupe comme TF1." Intéressante donc pour le groupe TF1, ou pourquoi pas quelqu’un d’autre. "De l’intérêt, elle en a pour nos concurrents, dont des plateformes à la recherche de contenus locaux forts et fidélisant, indique-t-il. Elle suscitera sans aucun doute un fort intérêt de l’ensemble du marché"

Une décision "à la fin du mois"

Des réunions de point d’étape sont actuellement organisées, et Vincent Meslet, directeur général de Newen, la société qui produit Plus belle la vie a récemment été interrogé par nos confrères du Parisien. Il a expliqué que l’équipe "travaille sur l’hypothèse d’un arrêt d’ici la fin de l’année" mais que "les discussions continuent sur tous les plans". Avant de poursuivre: "Nous n’avons pas à commenter le choix de France Télévisions mais à gérer ensemble les conséquences. Leur décision sera annoncée à la fin du mois".

Oui, même si le contrat avec Newen s’arrête à la fin d’année, on ne baisse pas les bras dans les équipes. "Quelles que soient les annonces, il fallait faire un point d’étape car Plus belle la vie est une énorme production. Des textes sont en écriture notamment pour la rentrée. Il y aura l’intrigue de l’été et deux prime time sont encore prévus."