Mokobé, du groupe 113, plongé dans le coma pendant plusieurs semaines: "J’ai frôlé la mort"

Ça n’arrive pas qu’aux autres et c’est clairement le message que veut faire passer le rappeur Mokobé, co-fondateur du groupe 113 et de son tube Tonton du bled.

Habituellement actif sur les réseaux sociaux, Mokobé avait disparu depuis le mois de janvier sans aucune explication. C’est ce jeudi 5 avril que le rappeur est réapparu sur Instagram avec une publication poignante: la photo d’un lit d’hôpital avec une explication détaillée de la douloureuse épreuve qu’il vient de vivre… "J’espère ne plus jamais revoir cette chambre, me retrouver allonge´ sur ce lit pendant des semaines", écrit-il. "En voyage a Abidjan en janvier, j’ai été mis a terre par un neuro palu, un palu très sévère qui a attaqué tout mon corps et mon cerveau… Car je pensais a tort que le palu ne s'intéresserait pas a moi , mais pourtant… "

Après une hospitalisation à Abidjan pendant laquelle Mokobé indique avoir été "complètement inconscient", ce dernier a été rapatrié d’urgence en France. "En plein vol ils ont du^ m’intuber et je me suis retrouve´ dans le coma (…) J’ai repris conscience et j’ai e´te´ magnifiquement soigne´."

Puis le rappeur met en garde ses fans et ses lecteurs: "Ne croyez pas que le palu ne touche que les touristes ou les locaux". Puis il rappelle que "le palu est la premie`re cause de mortalite´ en Afrique".

Très marqué par ce tragique événement, Mokobé conclue en indiquant avoir "frôlé la mort". Beaucoup de soutiens lui ont été témoignés après cette publication. En commentaires, on peut voir Black M, ou encore Mouloud Achour lui montrer leur compassion.