Camila Cabello en bikini à la plage: "Je n'ai jamais passé de pires moments"

Dans un long message publié sur Instagram ce week-end, la chanteuse a affirmé qu'elle "ne respirait pas" et qu'elle tenait son ventre si serré que ses "abdos lui faisaient mal" alors que les paparazzis la photographiaient en bikini sous tous les angles.

"Je me suis sentie super vulnérable et non préparée. J'ai porté un bikini trop petit et je n'ai pas prêté attention à mon apparence, puis j'ai vu des photos en ligne et des commentaires et j'ai été tellement bouleversée", a détaillé la star de 25 ans.

"Je me suis dit que si cela a eu un impact sur mon estime de soi c'est parce que je pense avec les valeurs véhiculées par la culture et non aux miennes", a-t-elle poursuivi. "Une culture qui s'est tellement habituée à une image de ce à quoi ressemble le corps d'une femme en bonne santé qui n'est absolument pas réelle pour beaucoup de femmes..."

Cabello qui a annoncé la sortie de son troisième album studio, "Familia", prévue le 8 avril, a ajouté qu'elle était juste "une femme célibataire dans la vingtaine au milieu d'une tonne de promo qui veut faire bonne figure."

"Aujourd'hui, j'ai eu un nouveau bikini, une tenue toute mignonne, j'ai mis du brillant à lèvres et je n'ai rien mangé de trop lourd avant d'aller dans l'océan parce que je savais que cela consisterait essentiellement en une sorte de séance photos", a-t-elle expliqué, faisant référence à son nouveau bikini en imprimé animal.

L'interprète de "Fifth Harmony" a conclu son message en confiant à ses fans que son souhait était de "se sentir comme à ses 7 ans sur la plage", quand elle était "heureuse, idiote, respirant à plein poumons, faisant semblant d'être une sirène, LIBRE".

Et d'ajouter: "Je n'ai jamais passé de pires moments à la plage. Je n'en suis pas encore au point de mon parcours où je n'en ai rien à foutre."

Les amies célèbres de Camila Cabello n'ont pas tardé à offrir leur soutien dans la section des commentaires avec des mots d'amour et de réconfort.

"Tu es une p**** de reine et tu es parfaite", a écrit la chanteuse Kesha, 35 ans. "Le patriarcat gagne quand on s'affame… et pour qui? NON. Merci pour l'honnêteté????.”

L'actrice d'"Emily In Paris" Lily Collins a également fait écho à ce sentiment en écrivant: "Je te comprends tellement et je t'envoie tout mon amour et mes ondes positives ????."