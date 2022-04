Il gagne 200 millions d’euros à un jeu et consacre son gain à la protection de l’environnement

C’était en décembre 2020. Guy* - c’est ainsi qu'est nommé celui qui souhaite "vivre dans la discrétion la plus totale" – a joué et il a gagné 200 millions d’euros à l’Euromillions. Une somme colossale qui nécessite plus d’une vie pour être dépensée...

Dès l'encaissement de son gain, Guy, cadre à la retraite vivant dans le sud de la France, savait déjà qu’il l’utiliserait pour de bonnes causes: "Quand l'argent tombe du ciel, il faut en faire quelque chose et aider ceux qui n'ont pas de chance. Sinon, ça n'a pas de sens", avait-il indiqué lors de sa victoire. "Mon rêve n’a jamais été d'acquérir bateaux, châteaux ou autres voitures de sport, il est d'être utile et de donner un sens à cet argent, avec un maximum d’impact positif (...) C’est pour moi l’urgence de notre temps et très certainement des nombreuses années à venir, dans l’intérêt des générations futures."

Et chose promise, chose due. Aujourd’hui, Guy a créé la Fondation Anyama, qui porte le nom d’une ville de Côte d’Ivoire où il a vécu et assisté à l’exploitation et la déforestation. Un souvenir qui l’a 'beaucoup marqué" et "indigné", peut-on lire sur le site de la Fondation Anyama.

Son objectif ? "Protéger le vivant." Son champ d’action s'étend en France et dans les DOM TOM, où Guy souhaite travailler sur 'la protection et la revitalisation des forêts", "la préservation et la régénération de la biodiversité" et "le soutien aux aidants familiaux".

Une initiative louable et humaniste que l’on ne peut que saluer. Il n’est précisé nulle part la somme exacte consacrée à cette action, même si cet anonyme a indiqué à nos confrères du Parisien avoir "transmis la majeure partie de mon gain" et promis de "donner progressivement la quasi-totalité" à sa Fondation.