Rihanna rejoint le club des milliardaires et devient la musicienne la plus riche du monde

Depuis 36 ans, le magazine économique Forbes sort son classement annuel des plus grandes fortunes de la planète. Et on y retrouve souvent les mêmes… Le podium 2022: Elon Musk (Tesla) avec ses 219 milliards de dollars, Jeff Bezos (Amazon) et ses 171 milliards de dollars, Bernard Arnault dont la fortune est estimée à 158 milliards de dollars…

Dans ce club très sélect, on voit tout de même parfois de nouvelles têtes arriver et cette année c’est la chanteuse Rihanna qui entre au palmarès des plus grandes fortunes du monde, avec 1,7 milliard de dollars estimés. Elle devient ainsi la musicienne la plus riche du monde, bien que Jay Z et Kanye West soient aussi inscrits à ce classement. Cette fortune est issue de sa musique, mais également de sa ligne de cosmétiques Fenty Beauty et de son entreprise de lingerie Savage Rihanna se place donc 1729 sur 2668 du classement annuel Forbes.