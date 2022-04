Un documentaire sur le prédateur sexuel Jimmy Savile pourrait bien embarrasser le prince Charles

Si vous ne le connaissiez pas, vous allez bientôt le connaître. Jimmy Salvile était un homme de médias bien connu au Royaume-Uni ces cinquante dernières années. Animateur pour la BBC, présentateur du célèbre show Top of the pops, cet homme au fort charisme était reconnaissable parmi 1000 autres par son look et son parler originaux.

Un an après sa mort, en 2012, d’incroyables révélations ont été faites au grand public: Jimmy Salvile aurait agressé sexuellement des centaines de (très) jeunes filles dont la plupart étaient bénévoles dans le même hôpital que lui. D’étranges rebondissements s’en sont suivi, notamment le décès soudain de l’ancien chauffeur de Jimmy Salvile la veille de son témoignage devant la justice sur ces affaires…

Cette histoire est retracée dans le documentaire Jimmy Savile : A British Horror Story, disponible dès ce mercredi 6 avril sur la plateforme Netflix. Un programme grinçant… Et pas que pour les bonnes raisons.

Dans ce documentaire, des correspondances entre le prédateur sexuel et le prince Charles sont dévoilées. Le prince Charles aurait été proche voire admiratif de Jimmy Salvile, allant jusqu’à lui demander des conseils sur la manière de "séduire le public", pour redorer le blason de la famille royale dans les années 1980, 1990: "Vous êtes si doué pour comprendre ce qui fonctionne avec les gens", lui avait écrit le prince de Galles. Il a également été fait chevalier par la reine Elizabeth.

Au détour de ce documentaire Jimmy Salvile : A British Horror Story, une question: le prince Charles était-il au courant des frasques de son ami ?