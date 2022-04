Pourquoi Selena Gomez ne va plus sur internet depuis quatre ans

C'est une décision radicale. En 2017, Selena Gomez, prise d'anxiété et sous l'emprise des réseaux sociaux, a choisi de ne plus aller sur internet. Pour s'éloigner des vices de l'image et de la viralité des infos, elle a préféré se concentrer sur elle-même. Et depuis, elle en a tiré de larges bénéfices. "Je suis plus heureuse, je suis plus présente, je me connecte davantage avec les gens", a-t-elle révélé dans l'émission Good Morning America.

Consciente de l'omniprésence du web, l'actrice et chanteuse a indiqué comprendre "à quel point Internet est puissant, et à bien des égards, il a permis de réaliser des choses formidables dans le monde. Mais en ce qui me concerne, les nouvelles qui sont réellement importantes, je les obtiens grâce aux personnes de mon entourage". C'est également par le biais de son entourage et de son équipe qu'elle continue d'être présente sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram, par exemple, Selena Gomez est suivie par 310 millions de personnes et publie régulièrement. Des photos d'elle, des informations sur elle: oui, mais ce n'est pas elle qui s'occupe directement de gérer ses réseaux.

Lancement de "Wondermind"

Sensible depuis toujours aux questions de la santé mentale, Selena Gomez, reconnue bipolaire, a contribué à la création d'une plateforme en ligne, "Wondermind", dédiée au bien-être et à la psychologie. L'idée est de ne plus se sentir seul avec ses maux et ses pathologies.