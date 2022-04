Le verdict du procès d'Ed Sheeran, accusé de plagiat pour "Shape of you", est tombé

C'est un tube international que tout le monde a déjà fredonné. "Shape of you" est le morceau qui a propulsé le chanteur britannique Ed Sheeran en haut de l'affiche... Et qui s'est retrouvé au cœur d'une polémique puis d'un procès.

Ce sont les deux musiciens Sam Chokri et Ross O’Donoghue, auteurs du titre bien moins connu "Oh Why", qui ont accusé Ed Sheeran de les avoir plagiés. Le procès s'est tenu le mardi 8 mars à Londres.

Un mois plus tard, ce mercredi 6 avril, la Haute Cour a rendu son délibéré et jugé Ed Sheeran innocent. Elle a ainsi estimé qu'aucune copie n'avait été entreprise par le chanteur, "ni délibérément ni inconsciemment".

Une victoire dont l'interprète (et compositeur, donc) de "Shape of you" a rapidement commentée sur les réseaux sociaux. "Heureux" de ce verdict, il s'est désolé d'accusations de ce type "trop courantes". "J’espère que nous pouvons tous retourner à l’écriture de chansons plutôt que de devoir prouver que nous savons les écrire."