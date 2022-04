Canneseries couronne la série israélienne "The Lesson"

La série israélienne "The Lesson", drame sociétal illustrant les tensions politiques dans ce pays, a remporté mercredi le prix de la meilleure série longue et le prix d'interprétation du festival Canneseries, dans le sud-est de la France.

Après six jours de projections et rencontres, le festival, pour sa 5e édition, a par ailleurs sacré meilleure série courte la production belge "Hacked" qui aborde le thème du cyber-harcèlement en milieu scolaire.

Les jurys ont récompensé des œuvres très différentes, prouvant, selon le directeur artistique du festival, Albin Lewi, la "grande variété" des séries sélectionnées.

"The Lesson", "phénomène de société" en Israël selon M. Lewi, retrace les répercussions d'une discussion politique qui dégénère entre un professeur et son élève, à l'heure où les réseaux sociaux et la désinformation exacerbent les tensions.

Maya Landsmann, qui y incarne l'héroïne, a reçu le prix de la meilleure interprétation.

En 2018, une autre série israélienne avait été couronnée, "When heroes fly".

La touchante "dramédie" québecoise "Audrey est revenue", sur une femme sortie d'un coma de 16 ans, a quant à elle reçu le Grand prix Dior et le prix spécial d'interprétation.

La série allemande de science-fiction "Souls", où plusieurs temporalités s'entrechoquent, a remporté les prix du meilleur scénario, notamment signé Alex Eslam, et de la meilleure musique.

Le prix des lycéens a enfin été attribué à la série norvégienne "Afterglow", coup de cœur de nombreux festivaliers.