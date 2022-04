La renarde du Congrès américain avait la rage

La renarde qui avait provoqué l'émoi au Capitole américain, attaqué plusieurs passants et même mordu un élu avant d'être euthanasiée avait la rage, ont annoncé les autorités sanitaires de Washington mercredi.



Le goupil, fin museau blanc et roux, avait été attrapé dans les espaces verts de la colline du Congrès, où se trouvent le Sénat et la Chambre des représentants, mardi en fin d'après-midi, après avoir mordu 9 personnes.



Les autorités sanitaires de la capitale américaine avaient indiqué mercredi avoir "euthanasié avec humanité" la renarde, une femelle adulte, pour que des tests de dépistage de la rage soient effectués.



Quelques heures plus tard, elles ont annoncé que l'animal avait été "testé positif au virus de la rage". Les autorités sanitaires "sont en train de contacter toutes les personnes qui ont été mordues par le renard", précisent-elles.



La présence de cet animal, à quelques pas du temple de la démocratie américaine, avait été accueillie avec beaucoup d'humour sur les réseaux sociaux, avec notamment un compte Twitter se faisant passer pour la renarde.



"Disparue mais pas oubliée", a tweeté le compte CapitolFox après l'annonce de la mort de la renarde.