Kourtney Kardashian et Travis Barker partagent des photos "renversantes" de leur mariage arrosé à Las Vegas

Kourtney Kardashian et Travis Barker ont partagé des photos des coulisses de leur mariage "épique" à Las Vegas, mais bien qu'ils aient l'air d'avoir passé un bon moment, ils ont admis que la cérémonie n'était pas juridiquement valable. Kourtney et Travis ont bien remonté l'allée de la chapelle One Love à Las Vegas aux premières heures du matin lundi et se sont dit "Yes"... En admettant par la suite, qu'ils n'avaient pas obtenu de licence valable pour officialiser ce mariage impromptu.

A côté d'une galerie de photos de la cérémonie publiés sur Instagram, Kourtney a légendé: "Il était une fois dans un pays lointain, très lointain (Las Vegas) à 2 heures du matin, après une nuit épique et un peu de tequila, une reine et son beau roi. Ils se sont aventurés dans la seule chapelle ouverte avec un Elvis et se sont mariés (sans licence). (sic)"

Sur les photos, Kourtney et Travis, 46 ans, portent des vestes en cuir noir, tandis que la beauté brune tient un bouquet de fleurs. Sous sa veste en cuir, Kourtney portait un bustier jaune avec une énorme croix gothique en cristal. Travis, de son côté, a choisi de montrer son art corporel en se mettant torse nu sous sa veste. Ils portaient également tous les deux des lunettes de soleil noires.

Sur les clichés, on peut voir le couple s'embrasser à plusieurs reprises. La soeur aînée des Kardashian a expliqué qu'elle avait bu quelques tequilas avant de dire "oui". Et que "C'est en forgeant qu'on devient forgeron"... Entendez là que le célèbre clan Kardashian nous réserve donc d'autres noces plus "traditionnelles"... Ou pas...