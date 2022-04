Le chanteur Olympe raconte son combat pour adopter un enfant avec son mari: "Je garde espoir"

Invité sur le plateau de notre JT il y a quelques semaines. Le chanteur Olympe vient de sortir l’album de l’affirmation, Press Play. Loin des tourments du jeune chanteur qu’il était quand il était finaliste de The Voice France, Olympe a aujourd’hui la ferme attention de s’assumer comme il est, en comptant moins sur le regard des autres sur lui: ce qu’il est, ce qu’il dégage…

Mais des fois la réalité vous rattrape et Olympe en a fait part ce jeudi 7 avril à nos confrères de Gala, à qui il a accordé une longue interview. Là, il a expliqué que, son désir de paternité grandissant, il avait entrepris les démarches pour adopter un enfant avec son époux, Julien. Ces démarches entamées, Olympe et son mari se trouve aujourd’hui face à un mur. "On a l’agrément, mais on est au point mort", a-t-il indiqué. Les raisons? "Certains nous disent que c’est à cause de notre homosexualité."

Déçu des lenteurs administratives, le chanteur reste positif et "garde espoir" et ne compte pas baisser les bras dans ce processus du cœur: "Il y a tellement d’enfants qui ont besoin d’amour et d’une famille".