Kourtney Kardashian revient sur sa relation amoureuse avec Travis Barker: "C'est tellement drôle"

Kourtney Kardashian a partagé plus d'informations sur l'origine de sa relation avec son fiancé Travis Barker lors de l'émission spéciale de mercredi soir sur ABC News "The Kardashians".

Les deux étaient amis et voisins avant de devenir amants. Et l'aînée des Kardashian de détailler comment leur histoire s'est épanouie: "C'est tellement drôle quand on y pense. C'est nous. Pouvez-vous le croire? Nous sommes, comme, Kourtney et Travis, qui sont les meilleurs amis", a déclaré la star de télé-réalité, 42 ans, au co-présentateur de "Good Morning America", Robin Roberts.

"J'avais l'impression qu'au fond de moi, si nous nous regardions dans les yeux et nous embrassions, que vous savez, physiquement, ce serait juste terminé à ce stade-là."

La nuit de dimanche à lundi, Kourtney et Travis se sont rendus dans une chapelle de Las Vegas pour se dire oui. Le mariage n'ayant pas obtenu de license n'est pas considéré comme valide. Les deux tourtereaux qui sont officiellement fiancés ont partagé des photos de ce moment de délire sur leur compte Instagram.

Travis Barker et Kourtney sont des amis de longue date. Neuf mois après s'être mis ensemble ils se sont fiancés. Leur mariage officiel est prévu pour bientôt.