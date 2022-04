Kim Kardashian fait ses débuts sur le tapis rouge avec son nouveau petit ami Pete Davidson (photos)

Kim Kardashian et Pete Davidson ont fait leurs débuts ensemble sur le tapis rouge en assistant à la première de "The Kardashians". Le fameux clan relance une télé-réalité consacrée à leur famille et à leurs histoires d'amour et les boyfriends officiels étaient également de la partie.

Pour cette occasion très glamour, la star de 41 ans avait opté pour une robe argentée très moulante et affichait ses courbes incroyables. Un collier, un bracelet et des talons aiguilles de couleur métallique étaient assortis à sa robe. Kim agrippait la main de l'humoriste Pete alors qu'ils se dirigeaient tous les deux vers la salle de projection, Pete Davidson avait, lui, l'air sombre en complet noir, avec ses lunettes de soleil.

C'est la première fois que le couple assiste à un événement ensemble. Kim s'est brièvement arrêtée pour parler de son nouvel homme dans une interview accordée à la chaîne E!News.

Lorsqu'on lui a demandé si elle avait hésité à partager les détails de leur romance, elle a répondu : "Absolument".

Invitée mercredi sur le plateau du talk-show de Jimmy Kimmel, Kim Kardashian avait confié que le premier baiser qu'elle avait échangé avec Pete était lors de l'enregistrement de ce clip diffusé dans l'émission Saturday Night Live. Elle jouait Yasmine et Pete Aladdin... C'était en octobre dernier. Depuis le couple est inséparable. Pour la Saint Valentin, Pete Davidson aurait offert à Kim le tapis sur lequel ils avaient échangé leur premier baiser.