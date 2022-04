Amel Bent a accouché de son troisième enfant: "MON PRINCE"

Nous vous partagions il y a quelques jours des photos d'Amel Bent enceinte. Ce 7 avril, la chanteuse française a annoncé que son 3ème enfant était né. Un petit garçon est venu compléter la famille de la chanteuse qui était déjà maman de 2 filles: Sofia et Hana, âgées respectivement de 6 ans et 4 ans.

Dans sa publication Instagram, la coach de The Voici a confié son bonheur à ses fans: "Heureuse et émue de vous annoncer la naissance de mon petit prince. En forme et en bonne santé grâce à Dieu.

Merci pour tous vos messages d’amour et de bienveillance tout au long de cette grossesse que j’ai partagé avec vous. Maintenant, un peu de repos et beaucoup de câlins avant de vous retrouver."